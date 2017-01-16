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Амир Натхо находится на просмотре в "Локомотиве"
Бывший футболист московского ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в "Локомотиве", который в данный момент проводит тренировочный сбор в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Амир Натхо, младший брат футболиста ЦСКА Бибраса Натхо, перешел в армейскую команду летом 2015 года из испанской "Барселоны", заключив с российским клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на три года. По окончании сезона клуб решил не продлевать соглашение с игроком. В августе 2016 года полузащитник перешил в "Краснодар-2".
"Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор "Локомотива", - сообщил источник.
Амир Натхо, младший брат футболиста ЦСКА Бибраса Натхо, перешел в армейскую команду летом 2015 года из испанской "Барселоны", заключив с российским клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на три года. По окончании сезона клуб решил не продлевать соглашение с игроком. В августе 2016 года полузащитник перешил в "Краснодар-2".
"Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор "Локомотива", - сообщил источник.
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