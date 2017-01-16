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Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

Форвард Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со "Спартаком". Самолет из Милана приземлился в понедельник в международном аэропорту "Шереметьево".

Адриано должен сразу отправиться на подписание контракта со "Спартаком". Соглашение с красно-белыми будет подписано на срок 3,5 года, сообщает ТАСС.

Ранее форвард прошел медобследование для "Спартака". Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится с командой на первый зимний сбор в ОАЭ.
Теги: Адриано Спартак Милан
Сегодня, 20:01
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(0)
№5 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:40) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Замотали уже с этими новостями-подпишите уже и затихните!
Регистрация: 15.03.2009
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:28) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
добро пожаловать в столицу россии!

Адриано то в курсе наверняка, что Россия с заглавной пишется


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: скальп (Сегодня, 20:26) #
  • -2
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Дорогая моя столица,золотой мой Спартак Москва!
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:19) #
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Не вляпывайся, Луис.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (10)

добро пожаловать в столицу россии! flushed blush
Регистрация: 7.12.2016
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