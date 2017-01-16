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Дмитрий Тарасов: трансферы - часть футбола, Самедову желаю удачи
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал уход Александра Самедова из стана "железнодорожников" в "Спартак".
"Любой переход – потенциальный или состоявшийся – будет обсуждаться. Болельщикам это интересно, их можно понять. Они хотят найти ответ, что происходит в команде, почему кто-то становится лишним. Но я не могу давать оценок. Трансферы – часть футбола. Может, это произошло по инициативе игрока, может, было недопонимание. Не хочу лезть на чужую территорию, это дела Саши и клуба. Могу лишь пожелать удачи в новой команде. Допускаею ли я, что в какой-то момент могу оказаться где-то еще? Жизнь непредсказуема, если скажу, что закончу здесь карьеру, рискую обмануть и себя, и болельщиков. Все меняется очень быстро, я, например, могу оказаться ненужным клубу. Но в "Локомотиве" я давно, считаю его для себя родным. И если все будет хорошо, то готов играть за эту команду как можно дольше", - цитирует Тарасова "Спорт-Экспресс".
"Любой переход – потенциальный или состоявшийся – будет обсуждаться. Болельщикам это интересно, их можно понять. Они хотят найти ответ, что происходит в команде, почему кто-то становится лишним. Но я не могу давать оценок. Трансферы – часть футбола. Может, это произошло по инициативе игрока, может, было недопонимание. Не хочу лезть на чужую территорию, это дела Саши и клуба. Могу лишь пожелать удачи в новой команде. Допускаею ли я, что в какой-то момент могу оказаться где-то еще? Жизнь непредсказуема, если скажу, что закончу здесь карьеру, рискую обмануть и себя, и болельщиков. Все меняется очень быстро, я, например, могу оказаться ненужным клубу. Но в "Локомотиве" я давно, считаю его для себя родным. И если все будет хорошо, то готов играть за эту команду как можно дольше", - цитирует Тарасова "Спорт-Экспресс".
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