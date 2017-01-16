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Олег Иванов: в "Тереке" никто не получает больше 1 миллиона евро в год
Полузащитник "Терека" Олег Иванов рассказал о ситуации с зарплатой и премиальными в грозненском клубе.
– Зарплаты в российском футболе перегреты?
– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.
– В "Тереке" действительно никто не получает больше 1 млн евро в год?
– Это правда.
– Даже у вас меньше миллиона?
– Да.
– После поражения от "Спартака" "Тереку" действительно выплатили премиальные, как за победу?
– Да.
– Какая конкретно сумма?
– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.
– Меньше 10 тысяч евро?
– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.
– В "Тереке" премиальные всегда одинаковые?
– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет.
– Раньше Кадыров делал щедрые подарки. В последнее время это ушло?
– Осталось, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил "Спартаку". Когда я только пришел, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову.
– Просто так?
– За результаты.
Eurosport
– Зарплаты в российском футболе перегреты?
– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.
– В "Тереке" действительно никто не получает больше 1 млн евро в год?
– Это правда.
– Даже у вас меньше миллиона?
– Да.
– После поражения от "Спартака" "Тереку" действительно выплатили премиальные, как за победу?
– Да.
– Какая конкретно сумма?
– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.
– Меньше 10 тысяч евро?
– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.
– В "Тереке" премиальные всегда одинаковые?
– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет.
– Раньше Кадыров делал щедрые подарки. В последнее время это ушло?
– Осталось, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил "Спартаку". Когда я только пришел, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову.
– Просто так?
– За результаты.
Eurosport
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