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Олег Иванов: в "Тереке" никто не получает больше 1 миллиона евро в год

Полузащитник "Терека" Олег Иванов рассказал о ситуации с зарплатой и премиальными в грозненском клубе.

– Зарплаты в российском футболе перегреты?

– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

– В "Тереке" действительно никто не получает больше 1 млн евро в год?

– Это правда.

– Даже у вас меньше миллиона?

– Да.

– После поражения от "Спартака" "Тереку" действительно выплатили премиальные, как за победу?

– Да.

– Какая конкретно сумма?

– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.

– Меньше 10 тысяч евро?

– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.

– В "Тереке" премиальные всегда одинаковые?

– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет.

– Раньше Кадыров делал щедрые подарки. В последнее время это ушло?

– Осталось, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил "Спартаку". Когда я только пришел, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову.

– Просто так?

– За результаты.

Eurosport
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 20:29
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2
(2)
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (3)

это намёк на материальную помощь?
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я тоже хочу получать з/п 10 000 евро по курсу 35-40...., и это будет скромно..., скромно по уровню з/п не ведущих клубов РФПЛ....бб
Регистрация: 3.12.2016
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