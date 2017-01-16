Олег Иванов: в "Тереке" никто не получает больше 1 миллиона евро в год

Полузащитник "Терека" Олег Иванов рассказал о ситуации с зарплатой и премиальными в грозненском клубе.– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.– Это правда.– Да.– Да.– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет.– Осталось, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил "Спартаку". Когда я только пришел, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову.– За результаты.