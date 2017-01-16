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Станислав Драгун: мне не объяснили причину перевода в "Динамо-2"

Полузащитник московского "Динамо" Станислав Драгун заявил, что ему не объяснили причину перевода в московское "Динамо-2".

"Пока мне не объяснили причину перевода в "Динамо-2". Конечно, приятного здесь мало. Насчет будущего говорить пока тяжело. Сейчас моя задача в том, чтобы выкладываться на тренировках", - цитирует игрока "Р-Спорт".
Теги: Драгун Динамо
Сегодня, 20:57
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