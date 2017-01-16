Олег Иванов: удивительно, когда некоторые игроки в РФПЛ получают, как звезды из топ-чемпионатов

Полузащитник "Терека" Олег Иванов считает, что футбольные клубы должны быть частными.– Нет, клубы вообще должны быть частными. Хочешь зарабатывать – веди правильную политику. Не хочешь – становись банкротом. Тогда многие команды РФПЛ обанкротятся? А что делать? Не тратить же постоянно государственные деньги. Да, я хорошо зарабатываю, но надо понимать, что кроме футбола, хоккея и волейбола есть люди, о которых тоже не следует забывать. Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов, - отметил Иванов.