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Мигел Данни: Кришито отдал мне капитанскую повязку – это красивый жест

Полузащитник "Зенита" Мигел Данни рассказал о возвращении на поле спустя девять месяцев после получения травмы в товарищеском матче против китайской команды "Чанчунь" (5:2).

— Очень рад, что вернулся. Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.

— Миммо сразу отдал вам капитанскую повязку. Приятно?

— Да, конечно. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат и это красивый жест.

— Вы без сомнений били по воротам. Психологически уже полностью раскрепостились?

— Немного — это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого — 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.

— В первом тайме вы уступили со счетом 2:0, второй — выиграли со счетом 5:0. Как так получилось?

— Это команда — в каждом из таймов играл "Зенит", поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором — в матче победила вся команда.

ФК "Зенит"
Теги: Данни Кришито Зенит
Сегодня, 21:20
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9
(0)
№9 Написал: скальп (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Visio
Спорток гомно

таблица слева и сенит там пылесосит у Спартака
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 22:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Спорток гомно

Сёнид хандоны


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Спорток гомно
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Мурмаши1975,
А ты петушара в Мурмашах где находишься? Там всего три места...аэропорт,поселок и зона....ммммм я угадал,да? Онечно же зона и ипут тебя там конкретно,да???....сочувствую

О курочка! У нас много где есть отдохнуть, а ты походу "отдыхал" на 18 или на16 где тебя оприходывли?


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:52) #
  • +4
  •  (6)

Мурмаши1975,
А ты петушара в Мурмашах где находишься? Там всего три места...аэропорт,поселок и зона....ммммм я угадал,да? Онечно же зона и ипут тебя там конкретно,да???....сочувствую
Регистрация: 15.08.2016
№4 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 21:45) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Цитата: Мурмаши1975
Ещё бы отсосал бы


Сам у себя отсосёшь, если достанешь.

Данька молодец!!! После стольких травм и снова в борьбу, я не побоюсь слова герой. Удачи!!!
И атмосфера хорошая - это радует.

Сам соси у румына , вы ещё твари за крестовский ответите бомжи обфекалиные, поребрики и киоски вонючие

Цитата: Colambous
Цитата: Мурмаши1975
Ещё бы отсосал бы

Олень безмозглый)))

Иди на куй куйло крестовское


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№3 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Мурмаши1975
Ещё бы отсосал бы

Олень безмозглый)))


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:32) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мурмаши1975
Ещё бы отсосал бы


Сам у себя отсосёшь, если достанешь.

Данька молодец!!! После стольких травм и снова в борьбу, я не побоюсь слова герой. Удачи!!!
И атмосфера хорошая - это радует.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 21:21) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё бы отсосал бы


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
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