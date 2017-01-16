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Мигел Данни: Кришито отдал мне капитанскую повязку – это красивый жест
Полузащитник "Зенита" Мигел Данни рассказал о возвращении на поле спустя девять месяцев после получения травмы в товарищеском матче против китайской команды "Чанчунь" (5:2).
— Очень рад, что вернулся. Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.
— Миммо сразу отдал вам капитанскую повязку. Приятно?
— Да, конечно. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат и это красивый жест.
— Вы без сомнений били по воротам. Психологически уже полностью раскрепостились?
— Немного — это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого — 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.
— В первом тайме вы уступили со счетом 2:0, второй — выиграли со счетом 5:0. Как так получилось?
— Это команда — в каждом из таймов играл "Зенит", поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором — в матче победила вся команда.
ФК "Зенит"
— Очень рад, что вернулся. Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.
— Миммо сразу отдал вам капитанскую повязку. Приятно?
— Да, конечно. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат и это красивый жест.
— Вы без сомнений били по воротам. Психологически уже полностью раскрепостились?
— Немного — это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого — 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.
— В первом тайме вы уступили со счетом 2:0, второй — выиграли со счетом 5:0. Как так получилось?
— Это команда — в каждом из таймов играл "Зенит", поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором — в матче победила вся команда.
ФК "Зенит"
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