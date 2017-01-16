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Вячеслав Матюшенко: готовность "Тосно" оптимальной быть не может, потому что все игрока сейчас под нагрузкой

Начальник "Тосно" Вячеслав Матюшенко оценил готовность команды к завтрашнему товарищескому матчу с "Нефтчи".

"Насколько я знаю, все ребята тренируются за исключением Антона Заболотного. Он вернулся в Санкт-Петербург, чтобы провести обследование на колене. Все остальные в хорошем настроении. Готовность сейчас оптимальной быть не может, потому что все футболисты под нагрузкой, в остальном ─ все идет по плану", ─ цитирует Матюшенко "Спорт День за Днем".
Теги: Тосно
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