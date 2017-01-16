Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом.



"Мы стали многодетной семьей. Ура! Третий мальчик", — написал Комбаров на своей страничке в Instagram.