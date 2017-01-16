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Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом.

"Мы стали многодетной семьей. Ура! Третий мальчик", — написал Комбаров на своей страничке в Instagram.
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула
Сегодня, 21:28
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№3 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Трое киндеров - это круто, у меня тоже трое КИРЮХА молодчик восполняет народонаселение


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:52) #
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ЗДОРОВО ! Пусть растет здоровым ребенок !
Регистрация: 29.03.2013
№1 Написал: ЯКУТ (Сегодня, 21:32) #
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Ну правильно...Когда ему в футбол то играть?Делом занят!Молодец!
Регистрация: 28.11.2016
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