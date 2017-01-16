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Александр Бубнов: "Зенит" купил больше качественных игроков, чем "Спартак"
Бывший защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов дал оценку последним приобретениям "Зенита" на трансферном рынке.
"Думаю, в "Зените" может получиться хорошая связка Жулиано-Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении и в оттяжке. В целом "Зенит" взял больше качественных футболистов, чем "Спартак". При этом надо помнить, что "Зенит" играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков.
С учетом того, что есть Жулиано и Эрнани, то именно эти игроки, думаю, будут играть в центральной зоне "Зенита". Как понимаю, Луческу на сборах будет много играть. Но так действовать можно, если футболисты в отпуске следили за собой, а иначе опасно получить травму. Но он действует двумя составами. Данни только сейчас начинает играть после травмы.
Сборы в наше время проходили иначе. Мы выезжали на побережье Северного Кавказа. У нас не было таких условий. "Спартак" при Бескове вообще тренировался в Москве, проводя много времени на синтетике", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Думаю, в "Зените" может получиться хорошая связка Жулиано-Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении и в оттяжке. В целом "Зенит" взял больше качественных футболистов, чем "Спартак". При этом надо помнить, что "Зенит" играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков.
С учетом того, что есть Жулиано и Эрнани, то именно эти игроки, думаю, будут играть в центральной зоне "Зенита". Как понимаю, Луческу на сборах будет много играть. Но так действовать можно, если футболисты в отпуске следили за собой, а иначе опасно получить травму. Но он действует двумя составами. Данни только сейчас начинает играть после травмы.
Сборы в наше время проходили иначе. Мы выезжали на побережье Северного Кавказа. У нас не было таких условий. "Спартак" при Бескове вообще тренировался в Москве, проводя много времени на синтетике", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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