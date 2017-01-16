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Александр Бубнов: "Зенит" купил больше качественных игроков, чем "Спартак"

Бывший защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов дал оценку последним приобретениям "Зенита" на трансферном рынке.

"Думаю, в "Зените" может получиться хорошая связка Жулиано-Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении и в оттяжке. В целом "Зенит" взял больше качественных футболистов, чем "Спартак". При этом надо помнить, что "Зенит" играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков.

С учетом того, что есть Жулиано и Эрнани, то именно эти игроки, думаю, будут играть в центральной зоне "Зенита". Как понимаю, Луческу на сборах будет много играть. Но так действовать можно, если футболисты в отпуске следили за собой, а иначе опасно получить травму. Но он действует двумя составами. Данни только сейчас начинает играть после травмы.

Сборы в наше время проходили иначе. Мы выезжали на побережье Северного Кавказа. У нас не было таких условий. "Спартак" при Бескове вообще тренировался в Москве, проводя много времени на синтетике", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Зенит Спартак
Сегодня, 21:39
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20
(4)
№20 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:30) #
  • -2
  •  (2)

КТО купил более качественных футболёров в зимнее окошко, покажет весенний отрезок.
Может, Краснодар наиболее качественных купил, а Зенит облажался?
Матчи покажут, кто есть ху. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№19 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
как дети в песочнице - а у меня вон какая игрушка, а у меня вон еще лучше: выиграет не тот кто больше "затарится", а какая обстановка будет в коллективе (в краткосрочной перспективе - пример Лестера и Ростова никто не опровергнет), в долгосрочной, конечно, выигрывают богатые (Реал, Барса, Маны, Бавария, ПСЖ, Юве..)
Регистрация: 7.06.2016
№18 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (3)
online

Количество купленных игроков Зенитом не определяет качество.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№17 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:17) #
  • 0
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Викторыч, Зенит просто купил больше...., и ещё купит... Все покажет весна...
Регистрация: 28.12.2015
№16 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Стоит то оно стоит, так ведь ни кто его не покупает( сено) Посмотрим их в деле, весной
Регистрация: 17.05.2015
№15 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (1)

Второй круг покажет.
Регистрация: 24.10.2012
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Земляк Зёмы
зина покупает на развес, а мы точечно...

скинь плиз точечную статистику Адриано в Милане?
Регистрация: 8.01.2017
№13 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (0)

Более лучшие...Как такое можно сказать.
Регистрация: 11.08.2008
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (8)

ща свиньи дружно начнут обсирать Бубнова laughing
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим. Если даже половина приобретений сыграет - будет отлично. И трансферное окно еще не закрыто.
Регистрация: 23.08.2016
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: iDEAD

РОМУЛО

Ромуло игрок подмены все же. А вот Витсель был важным звеном и уже готовый игрок. Эрнани же пока необстрелянный юнец, по сравнению с Витселем.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: vlees (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ХЗ посмотрел я на этого Эрнани,не уровень конечно Витселя,но для нашей рфпл сойдет
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: скальп (Сегодня, 21:54) #
  • -3
  •  (7)

грабли в сторону,мусорило
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 21:54) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
зина покупает на развес, а мы точечно...
Регистрация: 16.07.2011
№6 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:52) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
наш адриано всех новичков зенита стоит, хоть и достался бесплатно.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: PanoV
Но у Зенита и ушел один. Из Спартака же никто не уходил пока

РОМУЛО
Регистрация: 29.03.2013
№4 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит вообще много покупает. Но пока на 5 очков отстает.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (6)

ХЗ


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 21:41) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Иди на куй мусор


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Но у Зенита и ушел один. Из Спартака же никто не уходил пока.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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