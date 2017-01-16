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Юрий Семин: переход в другой клуб перед ЧМ-2018 станет катастрофой для Миранчука

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил уверенность, что полузащитник Алексей Миранчук должен остаться в клубе.

"Если говорить о Миранчуке, то здесь все стороны в первую очередь должны работать на благо футбола. На мой взгляд, в интересах самого же Миранчука остаться в "Локомотиве". О каких условиях я говорю - игровых или финансовых? Все вместе. В "Локомотиве" ему дают очень достойный контракт, на уровне самых высокооплачиваемых футболистов нашей команды. Нужно, чтобы все стороны приняли эти условия. Почему он должен остаться? По простой причине - он еще не сформировался как игрок. Ему всего лишь 21 год. У нас он играет постоянно, а в другой команде у него такой возможности может и не быть. Миранчук - воспитанник нашей детской школы, здесь к нему особое отношение. Я считаю, что переход в другой клуб перед чемпионатом мира в России станет катастрофой для Миранчука. Он психологически не созрел для постоянной борьбы за место в стартовом составе. В "Локомотиве" он играет на лучших позициях. Даже когда он проводит не лучший матч, в следующем он практически наверняка выйдет на поле с первых минут. Пусть он спокойно тренируется, работает. Повторюсь - у него очень хорошее предложение от "Локомотива", - цитирует Семина "Российская газета".
Теги: Семин Миранчук Локомотив
Сегодня, 22:02
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(0)
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:09) #
  • +1
  •  (1)

Вообще-то Палыч в основном правильно рассуждает..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:07) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно Палыч ....дичайший пример это Рифат Жемалетдинов -игрок просто деградирует в Рубине.
Регистрация: 18.03.2012
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