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Игроки "Спартака" вышли из отпуска без серьёзных проблем с лишним весом

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, что все футболисты клуба строго выполняли рекомендации штаба во время отпусков.

— Все прошло хорошо, — сказал Вартапетов о первом дне медосмотра команды. — Почему-то большинство людей интересует вопрос, с лишним ли весом вышли из отпуска футболисты. Знаете, тренерским штабом были поставлены игрокам весьма жесткие условия: когда ребята приступят к работе, их текущий вес может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на полтора килограмма.

— И что же?

— Сейчас могу сказать, что вес игроков не превышает нормативы, но у некоторых он даже немного снизился по сравнению с тем, каким был до отпуска. То есть футболисты на каникулах интенсивно работали, выполняли полученные задания. Отнеслись к индивидуальной программе очень ответственно.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 22:13
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:23) #
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Болеет за:
«Ростов»
ЖАНО ХОТЬ ОТОЖРАЛСЯ ? smile
Регистрация: 23.09.2016
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