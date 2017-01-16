Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:27
Вячеслав Матюшенко: готовность "Тосно" оптимальной быть не может, потому что все игрока сейчас под нагрузкой
Вячеслав Матюшенко: готовность "Тосно" оптимальной быть не может, потому что все игрока сейчас под нагрузкой
21:18
Олег Иванов: удивительно, когда некоторые игроки в РФПЛ получают, как звезды из топ-чемпионатов
Олег Иванов: удивительно, когда некоторые игроки в РФПЛ получают, как звезды из топ-чемпионатов
18:23
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
16:38
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
14:54
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
Игроки "Спартака" вышли из отпуска без серьёзных проблем с лишним весом
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, что все футболисты клуба строго выполняли рекомендации штаба во время отпусков.
— Все прошло хорошо, — сказал Вартапетов о первом дне медосмотра команды. — Почему-то большинство людей интересует вопрос, с лишним ли весом вышли из отпуска футболисты. Знаете, тренерским штабом были поставлены игрокам весьма жесткие условия: когда ребята приступят к работе, их текущий вес может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на полтора килограмма.
— И что же?
— Сейчас могу сказать, что вес игроков не превышает нормативы, но у некоторых он даже немного снизился по сравнению с тем, каким был до отпуска. То есть футболисты на каникулах интенсивно работали, выполняли полученные задания. Отнеслись к индивидуальной программе очень ответственно.
ФК "Спартак"
— Все прошло хорошо, — сказал Вартапетов о первом дне медосмотра команды. — Почему-то большинство людей интересует вопрос, с лишним ли весом вышли из отпуска футболисты. Знаете, тренерским штабом были поставлены игрокам весьма жесткие условия: когда ребята приступят к работе, их текущий вес может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на полтора килограмма.
— И что же?
— Сейчас могу сказать, что вес игроков не превышает нормативы, но у некоторых он даже немного снизился по сравнению с тем, каким был до отпуска. То есть футболисты на каникулах интенсивно работали, выполняли полученные задания. Отнеслись к индивидуальной программе очень ответственно.
ФК "Спартак"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.