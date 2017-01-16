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Сергей Ташуев может возглавить клуб из Израиля

Бывший тренер донецкого "Металлурга" и "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о том, что может продолжить карьеру в Израиле.

"Сегодня контакты есть по одному европейскому клубу, но с ним пока дела обстоят непросто. Сначала была предварительная встреча, проводили переговоры, затем почему-то потом взяли небольшую паузу, так что сейчас я ожидаю решения. Предложение пришло из Израиля, но конкретный клуб я назвать не могу. 25-го января собираюсь туда отправиться и пообщаться с функционерами, посмотреть матчи этой команды. Очень интересно попробовать свои силы в другой стране, хотя я уже работал за границей в тогда очень сильном донецком "Металлурге", ─ приводит слова специалиста "Спорт День за Днем".
Теги: Ташуев
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