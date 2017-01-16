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"Сент-Этьен" получил информацию, что Молло перешел в "Зенит" за 3,2 млн евро

В "Сент-Этьен" поступила информация, что "Зенит" заплатил за полузащитника Йоана Молло "Крыльям Советов" 3,2 миллиона евро, а не 500 тысяч, как сообщалось ранее, передает butfootballclub.

Ранее президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер заявил, что клуб получит 50% от суммы трансфера. Питерцы сообщили "Сент-Этьену", что заплатили за переход 500 тысяч евро.

Французский клуб намерен обратиться в ФИФА.
Теги: Сент-Этьен Молло Крылья Советов Зенит
Вчера, 22:54
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(5)
№20 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Это же надо быть такими охеревшими, чтобы внаглую пытаться обмануть.
Бес рыжий к ним почти бесплатно пришел, теперь этот заднеприводный. Совсем страх потеряли мошенники. И стадион у них самый честный. Тьфу на вас.

самые честные кабинетные чемпионы возмутились...ну надо же...
Регистрация: 19.03.2010
№19 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:59) #
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вообще-то за такие дела в пердив ссылают, там, кстати, им и место
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это же надо быть такими охеревшими, чтобы внаглую пытаться обмануть.
Бес рыжий к ним почти бесплатно пришел, теперь этот заднеприводный. Совсем страх потеряли мошенники. И стадион у них самый честный. Тьфу на вас.
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:44) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: паравоз
а ведь сдал кто-то и своих (с)

За хорошие проценты... wink
Регистрация: 3.05.2015
№16 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:44) #
  • -1
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скоро появится Геннадий Орлов, который всем объяснит, как честно проводит трансферы Зенит и все, кто говорит, что 500 тысяч - это голимая отмазка от французов, дураки
Регистрация: 20.04.2016
№15 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:41) #
  • -1
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Цитата: Хитрый Лис
Ок, французики, доказывайте.
ЗЫ: интересно, какая добрая душа в Сент-Эьен насучаа? Не иначе откуда-то из района Тарасовки сигна ришел.

вот и вся ваша варовская философия, спеклись
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: seryu Москва (Вчера, 23:40) #
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Цитата: myspartaksuperclub
ждем бузы от шахтера по поводу бесплатного перехода адриано в спартак.

Чмошник, это не Зенит,здесь всё пучком.
Регистрация: 17.03.2009
№13 Написал: паравоз (Вчера, 23:37) #
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а ведь сдал кто-то и своих (с)
Регистрация: 20.08.2016
№12 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:37) #
  • -5
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Болеет за:
«Зенит»
Ок, французики, доказывайте. Удачи в этом нелегком деле. blush
ЗЫ: интересно, какая добрая душа в Сент-Этьен настучала? Не иначе откуда-то из района Тарасовки сигнал пришел.
Регистрация: 19.03.2010
№11 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:24) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Ну это же Зенит ребята, что вы ждали? Цалагов,Новосельцев,Молло они бы и Вицина за 100 рублей показали , но там Китайцы
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 23:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение отправить "Твенте" из Энсхеде во второй дивизион из-за финансовых махинаций, которые проводил клуб.

Об этом сообщает официальный сайт KNVB.

Отметим, что в декабре прошлого года клуб наказали дисквалификацией на три года из еврокубков в связи с финансовыми махинациями при трансферах футболистов, в которых был замешан частный инвестиционный фонд "Doyen Sports Investment". Также клуб оштрафовали на 45 250 евро.

Руководство KNVB могло также отозвать лицензию профессионального клуба у "Твенте", если бы "тюккерс" не помогали при расследовании работы структуры клуба.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№9 Написал: vlees (Вчера, 23:12) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался,жулики
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:11) #
  • -3
  •  (11)
online

И здесь не хотят делится... smile
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: myspartaksuperclub (Вчера, 23:11) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
ждем бузы от шахтера по поводу бесплатного перехода адриано в спартак.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№6 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:10) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Жулики вонючие.
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:09) #
  • -1
  •  (7)

"ну как там, в России?...Воруют"(с)...
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: скальп (Вчера, 23:06) #
  • 0
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В "Сент-Этьен" поступила информация, что "Зенит" заплатил за полузащитника Йоана Молло "Крыльям Советов" 3,2 миллиона евро, а не 500 тысяч, как сообщалось ранее, передает butfootballclub.

только ленивый не срывал куш на зените
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:02) #
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Цитата: Lokoflesh
только Генчику не сообщайте, не выдержит светоч, затухнет.

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: PanoV СПб (Вчера, 22:59) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Сразу понятно было, что пытаются нае@@ть французов. Зенит так и Новосельцева за 8 лямов рублей покупал и Гарая за бесценок.
Правда, здесь Крылья должны быть инициаторами оферты, по логике вещей.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:59) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Уэлкам в куртхауз. laughing
PS: только Генчику не сообщайте, не выдержит светоч, затухнет.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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