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Луис Адриано: надеюсь забить как можно больше голов и выиграть со "Спартаком" чемпионство

Новичок "Спартак" Луис Адриано прокомментировал подписание долгосрочного контракта с красно-белыми.

"Искренне рад переходу в "Спартак". Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство", - цитирует Адриано официальный сайт "Спартака".

Луис Адриано: надеюсь забить как можно больше голов и выиграть со "Спартаком" чемпионство
Теги: Адриано Спартак
Вчера, 23:03
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8
(7)
№8 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошее желание, не надо себя сдерживать.
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Вчера, 23:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим как ты себя проявишь.
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: seryu Москва (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Sergant
Луис Адриано стал 24-м бразильским бибизьяном, перешедшим в московский "Спартак" laughing

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3945565

Рядовой, ты бы погоняло сменил, а то Сергант не катит.
Регистрация: 17.03.2009
№5 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:32) #
  • -1
  •  (5)

вот блин, но почему-то я ему верю smile
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:25) #
  • -1
  •  (1)

Стали известны финансовые подробности трансфера полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак». Сегодня 32-летний хавбек подписал контракт с «красно-белыми». По данным авторитетного сайта transfermarkt, «Спартак» заплатил за футболиста 3,5 миллиона евро.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Sergant (Вчера, 23:24) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Луис Адриано стал 24-м бразильским бибизьяном, перешедшим в московский "Спартак" laughing

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3945565
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:14) #
  • -2
  •  (8)

побрейся, Дрюнь, а то как Ванька Грозный, только смугловатый.. И шапка другая.. А бородёнка такая же.. smile
Удачи!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:09) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот здесь рукопожатие, у Родионова аж скулы свело, а с Самедом сплошное недоразумение.
Хотя черненького по-любому обижать нельзя, это расизьм.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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