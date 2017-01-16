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Леонид Кучук: у нас одна цель - сделать "Сталь" сильной боеспособной командой

Главный тренер "Стали" Леонид Кучук поделился своими эмоциями после подписания контракта с командой.

"Для меня это предложение было достаточно неожиданным. Не буду скрывать, что я не сразу согласился на это предложение, и перед тем, как его принять много общался с президентом клуба. Считаю, что в этом общении мы сумели найти взаимопонимание. Оно заключается во взглядах на клуб, на построение команды, перспективы ее развития. И всё это в итоге пришло к общему знаменателю, и стало реальностью в результате этого плотного общения. Ключевым моментом стал звонок Вардана Михайловича, когда он поздравлял с Новым годом, и в этот момент он нашел даже не слова, а целую речь, когда полностью донес то, что хочет от главного тренера. Да, у команды "Сталь" сейчас непростая ситуация, но это ни о чем не говорит. Есть общие цели, и это сыграло положительную роль при принятии решения. Были пожелания у меня, были свои пожелания у Вардана Михайловича, но общая цель у нас одна – сделать "Сталь" сильной боеспособной командой, которая сможет бороться на самом высоком уровне в чемпионате Украины. Да, это не просто", - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
Теги: Кучук Сталь
Вчера, 23:27
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