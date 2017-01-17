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Олег Иванов: соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят
Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью клубной пресс-службе с присущей ему иронией рассказал о начале зимних сборов команды.
- Олег, поздравляем Вас с началом зимних сборов. Какие это сборы для Вас, не помните?
- Спасибо за поздравления. Честно говоря, никогда не считал их. Надеюсь, отмечать начало сборов не будем.
- Переход с тепла Мальдив, где Вы были во время отпуска, получился контрастным?
- Переход получился в теплые края. Правда, сначала заехали в Москву, лепить снеговиков. Сейчас вот лепим физическую форму.
- Тренера сказали, что Вы хорошо поработали над домашним заданием. Следовательно, чувствуете себя хорошо?
- Тренера наверное пошутили. Сейчас предстоит набирать кондиции.
- Обычно на первом сборе много беговой работы. А вы пока в основном работаете с мячом...
- Полагаю, тренер по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет гонять нас.
- Как ощущения в целом?
- Соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят. Думаю, за сборы мы успеем надоесть друг другу. У нас в команде есть новичок, мы знаем Беришу, он играл за "Анжи". Достаточно квалифицированный футболист, быстрый, техничный. Нам только в плюс, что успели быстрее всех среагировать и подписать такого футболиста.
- Как быть Берише, которому предстоит играть с не менее быстрым Мохаммади на фланге?
- Ему следует проложить для себя отдельные рельсы, чтобы они не мешали друг другу (улыбается). На самом деле, думаю ребята разберутся.
ФК "Терек"
- Олег, поздравляем Вас с началом зимних сборов. Какие это сборы для Вас, не помните?
- Спасибо за поздравления. Честно говоря, никогда не считал их. Надеюсь, отмечать начало сборов не будем.
- Переход с тепла Мальдив, где Вы были во время отпуска, получился контрастным?
- Переход получился в теплые края. Правда, сначала заехали в Москву, лепить снеговиков. Сейчас вот лепим физическую форму.
- Тренера сказали, что Вы хорошо поработали над домашним заданием. Следовательно, чувствуете себя хорошо?
- Тренера наверное пошутили. Сейчас предстоит набирать кондиции.
- Обычно на первом сборе много беговой работы. А вы пока в основном работаете с мячом...
- Полагаю, тренер по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет гонять нас.
- Как ощущения в целом?
- Соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят. Думаю, за сборы мы успеем надоесть друг другу. У нас в команде есть новичок, мы знаем Беришу, он играл за "Анжи". Достаточно квалифицированный футболист, быстрый, техничный. Нам только в плюс, что успели быстрее всех среагировать и подписать такого футболиста.
- Как быть Берише, которому предстоит играть с не менее быстрым Мохаммади на фланге?
- Ему следует проложить для себя отдельные рельсы, чтобы они не мешали друг другу (улыбается). На самом деле, думаю ребята разберутся.
ФК "Терек"
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