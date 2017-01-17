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Олег Иванов: соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью клубной пресс-службе с присущей ему иронией рассказал о начале зимних сборов команды.

- Олег, поздравляем Вас с началом зимних сборов. Какие это сборы для Вас, не помните?

- Спасибо за поздравления. Честно говоря, никогда не считал их. Надеюсь, отмечать начало сборов не будем.

- Переход с тепла Мальдив, где Вы были во время отпуска, получился контрастным?

- Переход получился в теплые края. Правда, сначала заехали в Москву, лепить снеговиков. Сейчас вот лепим физическую форму.

- Тренера сказали, что Вы хорошо поработали над домашним заданием. Следовательно, чувствуете себя хорошо?

- Тренера наверное пошутили. Сейчас предстоит набирать кондиции.

- Обычно на первом сборе много беговой работы. А вы пока в основном работаете с мячом...

- Полагаю, тренер по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет гонять нас.

- Как ощущения в целом?

- Соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят. Думаю, за сборы мы успеем надоесть друг другу. У нас в команде есть новичок, мы знаем Беришу, он играл за "Анжи". Достаточно квалифицированный футболист, быстрый, техничный. Нам только в плюс, что успели быстрее всех среагировать и подписать такого футболиста.

- Как быть Берише, которому предстоит играть с не менее быстрым Мохаммади на фланге?

- Ему следует проложить для себя отдельные рельсы, чтобы они не мешали друг другу (улыбается). На самом деле, думаю ребята разберутся.

ФК "Терек"
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 16:17
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