Олег Иванов: соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью клубной пресс-службе с присущей ему иронией рассказал о начале зимних сборов команды.- Спасибо за поздравления. Честно говоря, никогда не считал их. Надеюсь, отмечать начало сборов не будем.- Переход получился в теплые края. Правда, сначала заехали в Москву, лепить снеговиков. Сейчас вот лепим физическую форму.- Тренера наверное пошутили. Сейчас предстоит набирать кондиции.- Полагаю, тренер по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет гонять нас.- Соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят. Думаю, за сборы мы успеем надоесть друг другу. У нас в команде есть новичок, мы знаем Беришу, он играл за "Анжи". Достаточно квалифицированный футболист, быстрый, техничный. Нам только в плюс, что успели быстрее всех среагировать и подписать такого футболиста.- Ему следует проложить для себя отдельные рельсы, чтобы они не мешали друг другу (улыбается). На самом деле, думаю ребята разберутся.