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Дельвин Ндинга: я старался подсказывать Коре
Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга рассказал о победе над "Вердером" U-23 (2:0) и подсказках Александру Коре, который в этом матче оформил дубль.
- Пока трудно выдерживать нагрузки. Мы только втягиваемся в работу. Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.
- В перерыве вы много общались с Александром Коре. Что подсказывали?
- Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.
ФК "Локомотив"
- Пока трудно выдерживать нагрузки. Мы только втягиваемся в работу. Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.
- В перерыве вы много общались с Александром Коре. Что подсказывали?
- Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.
ФК "Локомотив"
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