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Источник: Динияр Билялетдинов не покинет "Рубин" этой зимой
31-летний полузащитник Динияр Билялетдинов не покинет "Рубин" этой зимой, сообщает "Спорт-Экспресс".
Контракт футболиста с казанцами рассчитан до конца сезона. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны его бывшего клуба "Локомотива". В нынешнем сезоне Билялетдинов пока не провел ни одного матча.
Контракт футболиста с казанцами рассчитан до конца сезона. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны его бывшего клуба "Локомотива". В нынешнем сезоне Билялетдинов пока не провел ни одного матча.
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