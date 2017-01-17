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Источник: Динияр Билялетдинов не покинет "Рубин" этой зимой

31-летний полузащитник Динияр Билялетдинов не покинет "Рубин" этой зимой, сообщает "Спорт-Экспресс".

Контракт футболиста с казанцами рассчитан до конца сезона. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны его бывшего клуба "Локомотива". В нынешнем сезоне Билялетдинов пока не провел ни одного матча.
Теги: Билялетдинов Д. Рубин
Сегодня, 17:18
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:50) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Присосался к татарскому банкомату, дармоед.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Алания»
Спасибо, админ, что разыскали его, а то непонятно было где он... joy
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Ростов»
Он играть наверное уже разучился . Когда на поле его выпускали последний раз ? Нахрен он Локо ? Опять новость придумали .
Регистрация: 23.09.2016
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