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Александр Шпрыгин назвал приговор российским фанатам политизированным решением
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что вынесенные судом Марселя летом 2016 года обвинительные заключения в отношении трех российских болельщиков носили политический характер.
"Наказание было беспрецедентным, потому что те лица, кто с ними отбывал срок, были осуждены за серьезные уголовные преступления, а не за участие в драках. Остальные задержанные болельщики — из Польши, Англии и других стран — вышли еще летом и сразу вернулись домой. А наши ребята возвращаются только сейчас.
С другой стороны, сегодня уже присутствует несколько другое отношение к всей ситуации. Сейчас важнее, чтобы они все-таки вернулись домой. А то решение, которое было по ним принято летом, мы считаем политизированным, и, слава богу, было принято решение освободить их спустя полгода. А ВОБ явился заложником политической ситуации", - цитирует Шпрыгина "Газета.ру".
"Наказание было беспрецедентным, потому что те лица, кто с ними отбывал срок, были осуждены за серьезные уголовные преступления, а не за участие в драках. Остальные задержанные болельщики — из Польши, Англии и других стран — вышли еще летом и сразу вернулись домой. А наши ребята возвращаются только сейчас.
С другой стороны, сегодня уже присутствует несколько другое отношение к всей ситуации. Сейчас важнее, чтобы они все-таки вернулись домой. А то решение, которое было по ним принято летом, мы считаем политизированным, и, слава богу, было принято решение освободить их спустя полгода. А ВОБ явился заложником политической ситуации", - цитирует Шпрыгина "Газета.ру".
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