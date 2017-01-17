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Александр Шпрыгин назвал приговор российским фанатам политизированным решением

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что вынесенные судом Марселя летом 2016 года обвинительные заключения в отношении трех российских болельщиков носили политический характер.

"Наказание было беспрецедентным, потому что те лица, кто с ними отбывал срок, были осуждены за серьезные уголовные преступления, а не за участие в драках. Остальные задержанные болельщики — из Польши, Англии и других стран — вышли еще летом и сразу вернулись домой. А наши ребята возвращаются только сейчас.

С другой стороны, сегодня уже присутствует несколько другое отношение к всей ситуации. Сейчас важнее, чтобы они все-таки вернулись домой. А то решение, которое было по ним принято летом, мы считаем политизированным, и, слава богу, было принято решение освободить их спустя полгода. А ВОБ явился заложником политической ситуации", - цитирует Шпрыгина "Газета.ру".
Теги: Шпрыгин
Сегодня, 19:43
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(1)
№3 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
И года не отсидели какая политика.
Регистрация: 22.03.2014
№2 Написал: fits (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (3)

Жулики, мошенники, как удобно сейчас, все валить на политику...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Везде , пля , политика ! grin
Регистрация: 23.09.2016
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