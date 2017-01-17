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Новое соглашение Боккетти со "Спартаком" рассчитано до 2020 года

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Сальваторе Боккетти.

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020 года.

В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провёл за "Спартак" 71 матч и забил 4 мяча.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 20:12
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№2 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
5 тыс руб у тебя, иа, на сено хват..иа..ет..
У Бокетти стало 1,5 ляма евро (было 2,5)
Регистрация: 7.06.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:59) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тоже 5 зп?
Регистрация: 6.01.2006
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