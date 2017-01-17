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СМИ: зарплата Боккетти уменьшилась в два раза

Стали известны финансовые подробности нового контракта защитника Сальваторе Боккетти со "Спартаком", сообщает "Спорт-Экспресс".

По условиям договора зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением – порядка 2,5 миллиона евро в год.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 21:01
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№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (2)

все хотят играть за ромбик, тот же Луис Андриано вместо Китая в Спартак, Самедов рванул в Спартак, Бокетти в Спартаке
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да если в бытовом плане все устраивает,то и пол ляма в год ему даже хватит.Это не Кокорин с Мамаевыми


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно почему так долго переговоры шли, падать в два раза никому не охота. Может бонусы хорошие прописали. Всё равно я рад.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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