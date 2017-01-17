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СМИ: зарплата Боккетти уменьшилась в два раза
Стали известны финансовые подробности нового контракта защитника Сальваторе Боккетти со "Спартаком", сообщает "Спорт-Экспресс".
По условиям договора зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением – порядка 2,5 миллиона евро в год.
По условиям договора зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением – порядка 2,5 миллиона евро в год.
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