Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Уткин: откуда у меня такая нелюбовь к "Уралу"? Договорняки играет

Известный футбольный комментатор Василий Уткин объяснил, почему он не любит "Урал" из Екатеринбурга.

"Откуда у меня такая нелюбовь к "Уралу"? Договорняки играет", – цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Урал
Вчера, 22:14
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (1)

очень странная история. разок было. А у кого нет? Тот же Терек это регулярно делает, только что-то Уткин не решается про них так говорить.


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№8 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Ну блин один Урал у нас договорняки играет.А другие чисты как первый снег.А с кем Урал договорняки играет?С зарубежными клубами что ли?Уж если Уткин сказал А,будь добр говори и Б.А то какое то однобокое освещение ситуации выходит.
Регистрация: 4.10.2016
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 22:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vlees
Ты че олдовый болельщик этого говна уральского?все верно сказал,давно вместе с цска надо их отправить в 3 дивизион

А Терек не ? smirk
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Вчера, 22:45) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Я же этого уткина знаю. Надави на него и признается что просто решил проверить как отреагирует урал, это же фуфломет. на месте урала я бы его засудил так чтобы без штанов остался
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:40) #
  • +2
  •  (8)

А где же сообщество так называемое которое отслеживает странные матчи, оно как бы есть но его нет,то что Урал играет договорняки все знают и не только они... но как говорится ...где ваши доказательства, а с Василием я согласен.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: vlees (Вчера, 22:38) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
Как эта мерзкая жирная свинья всех уже достала.Неужели нельзя его за пи3дoбoльcтвo к суду привлечь?

Ты че олдовый болельщик этого говна уральского?все верно сказал,давно вместе с цска надо их отправить в 3 дивизион
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Чесайнаг (Вчера, 22:33) #
  • -7
  •  (13)

Как эта мерзкая жирная свинья всех уже достала.Неужели нельзя его за пи3дoбoльcтвo к суду привлечь?
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Вчера, 22:27) #
  • +3
  •  (9)

Эх Вася, сказал "У", говори и "Т" - боишься?((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: скальп (Вчера, 22:24) #
  • +2
  •  (14)

молодец Вася,жаль что с Гинером в свое время надавили, не довел до конца
Регистрация: 24.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.