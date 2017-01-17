Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дубль "Спартака" на сборах сыграет с румынскими клубами

Определились соперники "молодежки" "Спартака" в контрольных матчах, которые команда сыграет во время первого подготовительного сбора на Кипре.

19 января в Лимассоле москвичи встретятся со вторым составом "Астры" (Джурджу), а 23-го в Ларнаке — с резервистами "Вииторула" (Констанца), передаёт официальный сайт клуба.
Вчера, 23:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.