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Валерий Газзаев: ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что армейцы укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами.

"Определенный резерв ЦСКА, конечно, нужен. Но, думаю, армейцы все равно укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами. Просто нужно правильно построить тренировочный процесс. Для ЦСКА еще ничего не потеряно.

ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат. Но, конечно, это будет зависеть от настроя, нацеленности на результат и работы тренера. Гончаренко впервые работает с таким серьезным клубом. Но и ему самому амбиций не занимать, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст. Если ему удастся донести свои идеи до игроков и их амбиции совпадут, мы увидим очень интересную концовку. Надеюсь, что так и будет", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев ЦСКА
Вчера, 23:23
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8
(2)
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:36) #
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  •  (1)

Вазген Дюпре,
Сезон 13/14 - полсле зимы отставали на 12 очков. Посмотри, кто стал чемпионом.
Надо ж не только одной команде очки набирать - надо ещё и другим терять. Два лидера сейчас состав перетряхнули процентов на 30 "Спартак", чуть ли не наполовину "Зенит": где гарантия, что к марту они успеют сыграться и не начнут на ровном месте терять очки?
Я не говорю, что именно так и будет, но согласись, вероятность велика.
А теперь посмотри, сколько матчей "Спартак" выиграл со счётом 1:0 - они сами писали (я ес-сно, все матчи не мог видеть), что в некоторых матчах им повезло. А когда в одном матче тебе везёт, зачастую г-жа фортуна просит возврата долгов.
Так что 8 очков - это вообще не отрыв. У армейцев календарь: 8 дома, 5 в гостях, из них один в Москве, еврокубков уже нет - если не будет такой же байды, как прошлым октябрём-ноябрём, вероятность по крайней мере места в ЛЧ очень даже велика - не смотря на то, что в силу возраста я реалист, а не оптимист.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 00:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: luiza-protopopova
Все верно сказано. Вся борьба еще впереди. А то Спартак уже сделали чемпионом. Смех да и только. Мяч круглый. Поживем - увидим. Зенит и ЦСКА так просто не сдадутся. ВПЕРЕД ЗЕНИТ! ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР!


Да нет,как раз я считаю что бомжи чемпионы,ахаха.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: luiza-protopopova (Сегодня, 00:29) #
  • +1
  •  (1)

Все верно сказано. Вся борьба еще впереди. А то Спартак уже сделали чемпионом. Смех да и только. Мяч круглый. Поживем - увидим. Зенит и ЦСКА так просто не сдадутся. ВПЕРЕД ЗЕНИТ! ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР!
Регистрация: 20.08.2016
№5 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
ну вообще был один сезон,когда цска из зоны вылета после 17 побед подряд поднялся на второе место
но это ж на сколько им надо прибавить?
Регистрация: 4.10.2016
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:39) #
  • +2
  •  (4)

Игорь Казьмин,
Пока у руля мудько, ни о каких глобальных реформ не будет - в лучшем случае "косметический ремонт" с незначительными изменениями, кто бы ни был их инициатором. Ну, окромя одного человека... Но ему обычно не до футбола.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (2)

А где же следующие реформы Российского футбола, огонь погас но дым ещё идёт.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: 4 звезды
чудак, после укропа совсем плох стал smile

И кто здесь чудак? Он с Украины уехал семь лет назад...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:29) #
  • -5
  •  (9)

чудак, после укропа совсем плох стал smile
Регистрация: 7.12.2016
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