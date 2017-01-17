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Валерий Газзаев: ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что армейцы укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами.
"Определенный резерв ЦСКА, конечно, нужен. Но, думаю, армейцы все равно укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами. Просто нужно правильно построить тренировочный процесс. Для ЦСКА еще ничего не потеряно.
ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат. Но, конечно, это будет зависеть от настроя, нацеленности на результат и работы тренера. Гончаренко впервые работает с таким серьезным клубом. Но и ему самому амбиций не занимать, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст. Если ему удастся донести свои идеи до игроков и их амбиции совпадут, мы увидим очень интересную концовку. Надеюсь, что так и будет", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
"Определенный резерв ЦСКА, конечно, нужен. Но, думаю, армейцы все равно укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами. Просто нужно правильно построить тренировочный процесс. Для ЦСКА еще ничего не потеряно.
ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат. Но, конечно, это будет зависеть от настроя, нацеленности на результат и работы тренера. Гончаренко впервые работает с таким серьезным клубом. Но и ему самому амбиций не занимать, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст. Если ему удастся донести свои идеи до игроков и их амбиции совпадут, мы увидим очень интересную концовку. Надеюсь, что так и будет", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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