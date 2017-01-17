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Владимир Пильгуй: успехи Смолова зависят от команды, в которую он попадет

Бывший голкипер "Динамо" и сборной СССР Владимир Пильгуй поделился мнением насчет возможного перехода форварда "Краснодара" Федора Смолова в один из европейских клубов.

"Опыт показывает, что очень мало наших по-настоящему себя проявили в Европе. И прежде всего, это зависит от менталитета игрока. Смолов уже прошел этот период юношества, ребячества. Последний сезон показал, что он уже превратился в мужчину.

Может, что-то и сложится. Зависит от команды, в которую он попадет. Он зависимый игрок, ему требуются качественные передачи", - цитирует Пильгуя "Газета.ру".
Теги: Пильгуй Смолов Краснодар
Вчера, 23:52
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№1 Написал: KBN Тимашевск (Сегодня, 00:43) #
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Болеет за:
«Кубань»
С этим не поспоришь.
Регистрация: 17.08.2013
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