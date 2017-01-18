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Президиент "Анжи" проведет встречу с болельщиками команды

Сегодня в пресс-центре стадиона "Анжи Арена" состоится встреча президента махачкалинского "Анжи" Османа Кадиева с болельщиками, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Начало мероприятия в 19:30 по местному времени.
Теги: Анжи
Сегодня, 16:19
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