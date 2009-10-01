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Виталий Мутко: натурализация Луиса Адриано? Не надо выдумывать, с Федуном мы обсуждали абсолютно другую тему

Глава РФС Виталий Мутко опроверг слухи, что обсуждал с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном возможность натурализации форварда Луиса Адриано.

— Не надо ничего выдумывать! Такую информацию даже комментировать не хочется. Ни на какой встрече с Адриано я не присутствовал.

— Но в офисе ИФД "Капитал" вы находились одновременно.

— Да. У меня была там встреча с Федуном, но по абсолютно другой теме. У нас чемпионат мира на носу: вводится в эксплуатацию новая тренировочная площадка, стадион "Спартак" совсем скоро будет принимать матчи Кубка конфедераций.

Мы были на встрече у Леонида Арнольдовича с коллегами из оргкомитета. Так что не вводите страну в заблуждение! А Адриано я встретил там совершенно случайно. Уже выходя из кабинета, увидел футболиста и его агентов. Сказал ему два слова, пожелал удачи в чемпионате России.

"Лайф"
Теги: Мутко Адриано Спартак
Сегодня, 16:43
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7
(3)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (0)

Последние натурализации толку не дали!
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Вот уж, бред, действительно. Его еще в глаза никто не видел, а уже натурализацию обсуждать...
Гиля, Марио и Ари не меньше 5 лет в России отпылили, а этому через 5 лет уже бутсы на гвоздь в ОАЭ вешать, на хрен он сдался?
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Батька (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (6)

А что хорошая мысль ... Жаозинье, Ари, Гилерме получили паспорт заветный чем Адриано хуже ... он же в Новороссии 8 лет прожил !!!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:58) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
За баблом за чемпионство пришел?

А ты что , уже чемпионство Спартака признаёшь ? Мы - ещё нет , а ты уже отмазы готовишь ? Мутко то за вас топит .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какой Адриано? Там Дзюба с Кокориным феерят против венгров.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
За баблом за чемпионство пришел?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 16:47) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Может мудко и питерскую свору с гнидером отправить под стены посольства Гондураса с просьбой предоставить вид на жительство?
Регистрация: 9.08.2015
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