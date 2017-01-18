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Владислав Жук стал игроком БАТЭ

Контракт с ФК БАТЭ подписал полузащитник Владислав Жук, выступавший в минувшем сезоне за мозырскую `Славию`, информирует официальный сайт борисовчан.

Жук родился 11 июня 1994 года в деревне Задворье Столбцовского района. В юношестве занимался в несвижском `Верасе`, минском МТЗ-РИПО, борисовском УОРе, минском `Динамо`, БАТЭ. Первый профессиональный контракт заключил в 2013-м со столичной `Звездой`-БГУ, цвета которой защищал до окончания 2015-го. Затем перебрался в `Славию`, ведомую экс-наставником БАТЭ Юрием Пунтусом. В высшей лиге-2016 Жук провел 28 матчей (лишь двое футболистов мозырян выходили на поле чаще его), забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Сегодня, 17:18
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