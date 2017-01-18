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Андрей Червиченко: если бы Адриано был топ-нападающим, то Луческу забрал бы его к себе в "Зенит" (91)
Мирча Луческу: прошу Данни, чтобы он меньше входил в контакт с соперниками
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о состоянии полузащитника команды Мигеля Данни.
Сегодня "Зенит" сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (1:1) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
– Хорошая тренировка с хорошей командой. Была видна амбиция "Видеотона" и очень хорошая организация оборонительных действий. Не очень довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. В целом, это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.
– Данни тяжело пока играть больше 20 минут?
– Еще видна легкая боязнь, но мы просим его, чтобы он был поменьше в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно в конце игры, когда выходят агрессивные футболисты у соперника и ему могут нанести травму.
"Спорт-Экспресс"
Сегодня "Зенит" сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (1:1) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
– Хорошая тренировка с хорошей командой. Была видна амбиция "Видеотона" и очень хорошая организация оборонительных действий. Не очень довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. В целом, это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.
– Данни тяжело пока играть больше 20 минут?
– Еще видна легкая боязнь, но мы просим его, чтобы он был поменьше в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно в конце игры, когда выходят агрессивные футболисты у соперника и ему могут нанести травму.
"Спорт-Экспресс"
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