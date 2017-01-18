Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мирча Луческу: прошу Данни, чтобы он меньше входил в контакт с соперниками

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о состоянии полузащитника команды Мигеля Данни.

Сегодня "Зенит" сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (1:1) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

– Хорошая тренировка с хорошей командой. Была видна амбиция "Видеотона" и очень хорошая организация оборонительных действий. Не очень довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. В целом, это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.

– Данни тяжело пока играть больше 20 минут?

– Еще видна легкая боязнь, но мы просим его, чтобы он был поменьше в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно в конце игры, когда выходят агрессивные футболисты у соперника и ему могут нанести травму.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луческу Данни Зенит
Сегодня, 18:17
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: shatronok
Как я понял, вами двумя проверено и рекомендовано.

Видишь - ты уже задумался.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Береги себя, Капитан!!
Регистрация: 15.03.2009
№8 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:06) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: Lord_Vik
С Молло можно

Нужно. И исцеление пройдет как на дрожжах. И место в основном составе гарантировано. Ибо сидеть после контактов с крепышом Молло на скамье запасных просто не получится. Или стоять или лежать - бомжи могут задуматься....

Как я понял, вами двумя проверено и рекомендовано.
Регистрация: 12.07.2014
№7 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы вообще Данни поберег в играх со всякими вот такими командами.
Достаточно было бы предсезонки и тренировок, плюс двухсторонок.

Ну а за пару недель до РФПЛ можно было бы, наверное, уже и с соперниками встречаться. Раз все еще боится идти в стык, значит пока еще рано. Психологический момент. Это нормально. Должно само пройти.

С возвращением, конечно.
Отличный игрок и человек. Что редкость.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№6 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 19:13) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Когда Бог создавал Данни он вырубил его из цельного куска горного хрусталя
Регистрация: 13.11.2014
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:07) #
  • +3
  •  (9)

Что Сказать Спартак СВИНЬИ имейте совесть!!Одна злоба ГРЯЗЬ..ФУ на вас СВИНЬИ спартаковские!! rage
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:44) #
  • -6
  •  (12)

Цитата: Lord_Vik
С Молло можно

Нужно. И исцеление пройдет как на дрожжах. И место в основном составе гарантировано. Ибо сидеть после контактов с крепышом Молло на скамье запасных просто не получится. Или стоять или лежать - бомжи могут задуматься....
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:41) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
С соперниками в контакт нельзя.
С Молло можно smiling_imp
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:40) #
  • +2
  •  (10)

Данни-лучший легионер который играл в России.
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 18:30) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А, лучше, советую ему (Данни) бросай мяч и убегай от всех, чтобы травм не было..
Регистрация: 7.06.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.