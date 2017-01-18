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Мирча Луческу: конечно, желаю успехов Луизу Адриано в РФПЛ

Главный тренер "Зенит" Мирча Луческу пожелал успеха новичку "Спартака" Луизу Адриану, которого он тренировал в "Шахтере".

– В "Спартак" приехал Луиз Адриану, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?

– Это футболист, который попал в "Шахтер" в 18 - 19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков – и Морено, и Гладкого, и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для "Шахтера" его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат, и игра "Шахтера" была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках, и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луческу Адриано
Сегодня, 18:21
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(2)
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:41) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rusl0001
А Зениту пусть Промес и Зе Луиш забивают.

И чем больше,тем лучше.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:14) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.

Да мы тоже не против, если он поможет побеждать все остальные команды и забивать им голы. :)
А Зениту пусть Промес и Зе Луиш забивают.


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Регистрация: 10.03.2009
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