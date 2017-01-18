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20:30
Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом (3)
Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом (3)
18:03
В саранском волонтерском центре ЧМ-2018 завершился курс английского языка, посвященный туристической привлекательности России и Мордовии (1)
В саранском волонтерском центре ЧМ-2018 завершился курс английского языка, посвященный туристической привлекательности России и Мордовии (1)
16:43
Виталий Мутко: натурализация Луиса Адриано? Не надо выдумывать, с Федуном мы обсуждали абсолютно другую тему (7)
Виталий Мутко: натурализация Луиса Адриано? Не надо выдумывать, с Федуном мы обсуждали абсолютно другую тему (7)
16:34
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Виталий Денисов: переход Одила Ахмедова? Я заранее располагал определенной информацией об этом трансфере
15:47
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Димитри Пайет пообещал травмировать свои крестообразные связки, если "Вест Хэм" его не отпустит (17)
10:41
Андрей Червиченко: если бы Адриано был топ-нападающим, то Луческу забрал бы его к себе в "Зенит" (91)
Андрей Червиченко: если бы Адриано был топ-нападающим, то Луческу забрал бы его к себе в "Зенит" (91)
Мирча Луческу: конечно, желаю успехов Луизу Адриано в РФПЛ
Главный тренер "Зенит" Мирча Луческу пожелал успеха новичку "Спартака" Луизу Адриану, которого он тренировал в "Шахтере".
– В "Спартак" приехал Луиз Адриану, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?
– Это футболист, который попал в "Шахтер" в 18 - 19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков – и Морено, и Гладкого, и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для "Шахтера" его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат, и игра "Шахтера" была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках, и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.
"Спорт-Экспресс"
– В "Спартак" приехал Луиз Адриану, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?
– Это футболист, который попал в "Шахтер" в 18 - 19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков – и Морено, и Гладкого, и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для "Шахтера" его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат, и игра "Шахтера" была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках, и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.
"Спорт-Экспресс"
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