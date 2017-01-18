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Агент подтвердил интерес ЦСКА к нападающему "Юргордена" Олунге

Агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы кенийского нападающего шведского "Юргордена" Майкла Олунги, подтвердил информацию об интересе к 22-летнему игроку со стороны московского ЦСКА.

"На сегодняшний день официального запроса в "Юргорден" от российского клуба не поступало, но определённый интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители "армейцев". Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии.

Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всём скоро узнаете", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА
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