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Шамиль Газизов: Семак поедет на стажировку в "Манчестер Сити" летом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, когда пройдёт стажировка главного тренера уфимской команды Сергея Семака в "Манчестер Сити".
"Виктор Гончаренко должен был стажироваться в декабре в "Манчестер Сити", во время паузы в российской Премьер-Лиге. Понятно, что из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с "Сити" о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.
Сергей Семак обязательно поедет в "Манчестер Сити", но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в "Сити". Думаю, это произойдёт летом во время паузы", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
"Виктор Гончаренко должен был стажироваться в декабре в "Манчестер Сити", во время паузы в российской Премьер-Лиге. Понятно, что из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с "Сити" о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.
Сергей Семак обязательно поедет в "Манчестер Сити", но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в "Сити". Думаю, это произойдёт летом во время паузы", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
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