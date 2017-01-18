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Шамиль Газизов: Семак поедет на стажировку в "Манчестер Сити" летом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, когда пройдёт стажировка главного тренера уфимской команды Сергея Семака в "Манчестер Сити".

"Виктор Гончаренко должен был стажироваться в декабре в "Манчестер Сити", во время паузы в российской Премьер-Лиге. Понятно, что из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с "Сити" о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.

Сергей Семак обязательно поедет в "Манчестер Сити", но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в "Сити". Думаю, это произойдёт летом во время паузы", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Теги: Газизов Уфа Семак Манчестер Сити
Сегодня, 20:10
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(0)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:43) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
А че, школы болотных не хватает?, или Уфа решила за еврокубки побороться ?

Карпину пять лет в свинарнике так и не помогли стать тренером.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: fd65
А че, школы болотных не хватает?, или Уфа решила за еврокубки побороться ?

а чему он у болотных научиться может?
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А че, школы болотных не хватает?, или Уфа решила за еврокубки побороться ?
Регистрация: 3.12.2016
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