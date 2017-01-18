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Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом

Ветеран "Спартака", чемпион СССР Юрий Гаврилов отметил, что в нынешнем составе красно-белых нет футболиста, умеющего отдать идеальный последний пас.

"Не вижу на сегодняшний день игрока в "Спартаке", кто владел бы идеальным последним пасом. Трудно его определить. Хочется верить, что когда-то такой игрок появится. У нас раньше был Федор Черенков, который умел отдать пас любой сложности и вообще мог сделать все, что угодно", - цитирует Гаврилова "Спорт-Экспресс".
Теги: Гаврилов Спартак
Сегодня, 20:30
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3
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№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
В РфПЛ ни у кого нет такого игрока
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:50) #
  • -1
  •  (1)

Да и с предпоследним тоже жопа.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Золотые слова...
Регистрация: 18.03.2012
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