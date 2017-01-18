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20:30
Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом (3)
Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом (3)
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Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом
Ветеран "Спартака", чемпион СССР Юрий Гаврилов отметил, что в нынешнем составе красно-белых нет футболиста, умеющего отдать идеальный последний пас.
"Не вижу на сегодняшний день игрока в "Спартаке", кто владел бы идеальным последним пасом. Трудно его определить. Хочется верить, что когда-то такой игрок появится. У нас раньше был Федор Черенков, который умел отдать пас любой сложности и вообще мог сделать все, что угодно", - цитирует Гаврилова "Спорт-Экспресс".
"Не вижу на сегодняшний день игрока в "Спартаке", кто владел бы идеальным последним пасом. Трудно его определить. Хочется верить, что когда-то такой игрок появится. У нас раньше был Федор Черенков, который умел отдать пас любой сложности и вообще мог сделать все, что угодно", - цитирует Гаврилова "Спорт-Экспресс".
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