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Арсен Минасов: Широкова в "Урале" не будет, но в футбол он готов вернуться

Агент Романа Широкова Арсен Минасов заявил, что экс-полузащитник сборной России может вернуться в большой футбол, но в "Урале" его не будет.

— Могу сказать, что Широкова действительно не будет в "Урале". Другие клубы? Этого нельзя исключать. Он всегда тренируется и держит себя в форме.

— И в футбол он вернуться готов?

— Да.

"Спорт день за днем"
Теги: Минасов Урал Широков
Сегодня, 21:15
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13
(1)
№13 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 23:20) #
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online

Цитата: prime
Цитата: vladdd
Игрок сборной. Капитан. Надо бы достойно закончить в родной команде. В нее и возвращайся, Рома.

в какую именно из более 10 smile где он был?

Он же за вас с детства болел, нет?
Регистрация: 5.05.2009
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:09) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: prime
Игрок сборной. Капитан. Надо бы достойно закончить в родной команде. В нее и возвращайся, Рома.

в какую именно из более 10 smile где он был?

Самая родная, где он больше всего провел времени - дубль Зенита. Но на кой он там?
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: prime Пенза (Сегодня, 22:47) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladdd
Игрок сборной. Капитан. Надо бы достойно закончить в родной команде. В нее и возвращайся, Рома.

в какую именно из более 10 smile где он был?
Регистрация: 2.08.2009
№10 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 22:38) #
  • +1
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Болеет за:
«Кубань»
Год не тренировался и в Премьер-лиге хочет играть? В ФНЛ пусть идёт.


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"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Регистрация: 25.06.2009
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:29) #
  • -3
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Цитата: SPV
Вот только футболу Роман уже совсем не нужен

Ну это в каком качестве? Как игрок наверное да - кончился... С таким опытом..... он футболу нужен....
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да кому он нужен
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот только футболу Роман уже совсем не нужен
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Зенит и через "коридор"!
И так каждый день, пока не забьёт первый гол.
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: НиколайРудинский (Сегодня, 22:13) #
  • +1
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Рома испекся отыграл свое сиди на попе ровно и не тужься
Регистрация: 26.02.2016
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько хочет Рома?))))
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (1)
online

Игрок сборной. Капитан. Надо бы достойно закончить в родной команде. В нее и возвращайся, Рома.
Регистрация: 5.05.2009
№2 Написал: скептик (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Может он и готов "вернуться " к дармовым деньгам , но кому он нах сейчас нужен )))
Регистрация: 26.11.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (6)

Видимо помыкался Ромка, посмотрел на зарплаты обычных людей и решил....- надо возвращаться...
Регистрация: 28.12.2015
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