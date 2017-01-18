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Вик Уайлд: удивлен такому вниманию к футболу в России

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд удивлен, что в России уделяют так много внимания футболу.

Уайлд, имеющий американское происхождение, является единственным представителем России, который завоевал золото в сноуборде на Олимпийских играх в Сочи-2014.

"Россия может уделять больше внимания сноуборду. Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей стране. Лучше стоит помогать тем видам, в которых что-то получается", - цитирует Уайлда "Р-Спорт".
Сегодня, 21:33
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: evgen
Думаете он говорит об отсутствии результатов?
Человек понимает, что футбол в России не приносит положительный финансовый результат.
Так почему бы эти деньги не тратить на сноуборд?

На куй сноуборд! Только футбол!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: evgen Псков (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Думаете он говорит об отсутствии результатов?
Человек понимает, что футбол в России не приносит положительный финансовый результат.
Так почему бы эти деньги не тратить на сноуборд?


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Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
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