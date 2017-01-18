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"Бани Яс" арендовал у "Локомотива" Эзекиэля Хенти с правом выкупа

Нападающий "Локомотива" Эзекиэль Хенти продолжит карьеру в клубе "Бани Яс" (ОАЭ) на правах аренды до 30 июня текущего года, сообщает официальный сайт "железнодорожников".

Соглашение включает право последующего выкупа трансфера футболиста.
Теги: Хенти Локомотив
Сегодня, 22:19
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