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Андреас Самарис отказался переходить в "Зенит"

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис отказался уходить из клуба в зимнее трансферное окно, передает Diario de noticias.

Португальцы готовы были отпустить 27-летнего футболиста, но он решил остаться в команде. Сообщается, что российский "Зенит" предлагал "Бенфике" за греческого игрока 10 миллионов евро. Также Самарис имел предложения от клубов из Китая и Англии.
Теги: Самарис Бенфика Зенит
Вчера, 23:55
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13
(4)
№13 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 01:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Эх трудно будем нашему зениту бороться весной,но мы верим в наш зенит,главное попасть в лч,но если вдруг попадаем снова в лигу европу сильно не расстроимся.


Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№12 Написал: vlees (Сегодня, 01:02) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
Цитата: vlees
негр ноуйнем

свиньи потом их имена запоминают навечно потирая свой раздолбанный ими попэц laughing Или вы много знали о Вагнере Лав, о Жо, о Думбия, о Мусе, до их прихода в ЦСКА?)))

Будем объективны цска убыточный клуб банкрот.

Витек 88-20,
Переговоры по переходу Андреаса Самариса в «Зенит», по всей видимости, перешли в завершающую стадию. Авторитетное португальское издание O Jogo сообщило, что питерский клуб сделал личное предложение греческому полузащитнику «Бенфики» с годовым окладом в 2,7 миллиона евро в год. Эти цифры ровно на одну треть больше тех, что он получал в стане «орлов» - в данный момент его зарплата составляет 1,8 миллиона евро в год. Предполагаемая сумма трансфера составляет 20 миллионов евро

Как всегда питерские олдовые глоры зенита не знают о чем говорят,купили заднеприводного Молло который 1 игру сыграет хорошо и 5 плохо и довольны:).В ваш питерский фк 40 лет без титулов теперь никто не поедет,мошенники питерские мутят черные трансферы,будем объективны,зенит- это газовый мешок который отмывает деньги для питерских чинуш. blush
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Цитата: Sergant
vlees,
Ну и привет свиноухим sunglasses

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что французский клуб достиг принципиальной договорённости с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода нападающего Мемфиса Депая.

«В начале второй половины дня я достиг принципиального соглашения с „Манчестер Юнайтед“. Остались детали», — цитирует Оляса L'?quipe.

Ранее также сообщалось, что «Лион» договорился с 22-летним голландским игроком о контракте сроком на четыре с половиной года.

И что ты хочешь этим сказать клоун?Спартак с ним не вел никаких официальных переговоров,пресса Российская просто решили себе рейтинги поднять,а у вас там как дела?Слышал опять какой та негр ноуйнем отказал joy

А ты не клоун? Разве Зенит ведет какие то официальные переговоры?! Надаже быть таким тупым...

И ладненько! Лавочниками обычно свинки интересуются. Адриано не даст соврать.
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Sergant (Сегодня, 00:46) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
негр ноуйнем

свиньи потом их имена запоминают навечно потирая свой раздолбанный ими попэц laughing Или вы много знали о Вагнере Лав, о Жо, о Думбия, о Мусе, до их прихода в ЦСКА?)))
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: jeyson1328 санкт-петербург (Сегодня, 00:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Хорошо,слабый игрок,своих денег явно не стоит.
Регистрация: 18.02.2013
№8 Написал: art83 (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пишут свиньи которым все-равно что правильно а что нет.Следите за своей командой ущербные.
Регистрация: 17.09.2010
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ну а смысл идти в Зенит,лучше уж в Китай он в тренде
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: vlees (Сегодня, 00:10) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
vlees,
Ну и привет свиноухим sunglasses

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что французский клуб достиг принципиальной договорённости с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода нападающего Мемфиса Депая.

«В начале второй половины дня я достиг принципиального соглашения с „Манчестер Юнайтед“. Остались детали», — цитирует Оляса L'?quipe.

Ранее также сообщалось, что «Лион» договорился с 22-летним голландским игроком о контракте сроком на четыре с половиной года.

И что ты хочешь этим сказать клоун?Спартак с ним не вел никаких официальных переговоров,пресса Российская просто решили себе рейтинги поднять,а у вас там как дела?Слышал опять какой та негр ноуйнем отказал joy
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:06) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Не хотят футболисты крепостными становиться в Зените как Витсель или Ломбертс.
Регистрация: 14.06.2015
№4 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (3)

Отлично.
Регистрация: 11.08.2008
№3 Написал: Sergant (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
vlees,
Ну и привет свиноухим sunglasses

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что французский клуб достиг принципиальной договорённости с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода нападающего Мемфиса Депая.

«В начале второй половины дня я достиг принципиального соглашения с „Манчестер Юнайтед“. Остались детали», — цитирует Оляса L'?quipe.

Ранее также сообщалось, что «Лион» договорился с 22-летним голландским игроком о контракте сроком на четыре с половиной года.
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: vladdd KLD (Вчера, 23:59) #
  • +1
  •  (3)

Отлично. Не хотел этого трансфера.
Регистрация: 5.05.2009
№1 Написал: vlees (Вчера, 23:58) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Правильное и умное решение.
Регистрация: 12.01.2017
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