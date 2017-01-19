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Марсиньо покинул "Уфу" по обоюдному согласию сторо

"Уфа" расторгла трудовой контракт с бразильским полузащитником Марсиньо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Марсиньо в составе "Уфы" принял участие в 11 матчах чемпионата России.
Теги: Уфа
Сегодня, 16:27
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