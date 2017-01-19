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Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен

Полузащитник махачкалинского "Анжи" Павел Яковлев согласился на понижение зарплаты в клубе, однако после влияния агента вопрос продления соглашения находится в подвешенном состоянии, заявил "Р-Спорт" руководитель пресс-службы дагестанского футбольного клуба Айдемир Даганов.

"Яковлев согласился на понижение зарплаты и готов был играть за "Анжи", но агент на него повлиял, и вопрос теперь находится в подвешенном состоянии. Наш клуб желал бы видеть этого игрока в своем составе, - сказал Даганов. – Правда, у него есть предложения со стороны других команд".
Теги: Яковлев Анжи
Сегодня, 16:32
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