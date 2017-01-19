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Максим Бордачев может покинуть "Томь" и вернуться в БАТЭ

Защитник "Томи" Максим Бордачев может покинуть команду в зимнее трансферное окно и вернуться в БАТЭ, за который выступал с 2009 по 2013 год, сообщает "Чемпионат.сом".

Белорусский футболист перешёл в "Томь" в 2013 году на правах аренды, а уже в январе 2014 года томский клуб воспользовался опцией о первоочередном праве выкупа футболиста по истечении срока его аренды, а сам Бордачёв подписал контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провёл в Премьер-Лиге 10 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.
Теги: Томь БАТЭ
Сегодня, 16:39
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
странно, что до сих пор еще не покинул
Регистрация: 16.03.2010
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