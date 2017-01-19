Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Георгий Джикия: помогла программа, которую написали еще в сборной

Новый защитник "Спартака" Георгий Джикия в эфире "Матч ТВ" поделился ощущениями после первой тренировки в составе красно-белых.

"В отпуске тренировался, была очень хорошая программа, которую написали еще в сборной. Она мне очень помогла, поэтому беготня нормально далась", — сказал Джикия.
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 17:00
Напечатать
0
(3)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.