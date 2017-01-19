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Георгий Джикия: помогла программа, которую написали еще в сборной
Новый защитник "Спартака" Георгий Джикия в эфире "Матч ТВ" поделился ощущениями после первой тренировки в составе красно-белых.
"В отпуске тренировался, была очень хорошая программа, которую написали еще в сборной. Она мне очень помогла, поэтому беготня нормально далась", — сказал Джикия.
"В отпуске тренировался, была очень хорошая программа, которую написали еще в сборной. Она мне очень помогла, поэтому беготня нормально далась", — сказал Джикия.
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