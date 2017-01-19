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Дмитрий Кудряшов может вернуться в "Анжи"

Полузащитник Дмитрий Кудряшов может вернуться в "Анжи", за который играл в далёком 2005 году. Как сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов, 33-летний футболист находится в команде на просмотре.

"Дмитрий Кудряшов находится на сборе "Анжи" на просмотре. Вчера команда провела контрольную встречу с румынским "Пандурием", на которую в стартовом составе вышли семь игроков, находящихся на просмотре. По всем футболистам конкретное решение будет принято чуть позже", - цитирует Даганова "Чемпионат.сом".
Теги: Кудряшов Анжи
Сегодня, 17:23
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