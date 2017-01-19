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Динияр Билялетдинов: скорее всего, останусь в "Рубине" до конца сезона

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал, что в настоящее время он находится в расположении казанской команды на сборе, при этом не подтвердив информации о его возможном возвращении в "Локомотив".

В декабре 2016 года в СМИ сообщалось, что главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин намерен вернуть в команду троих её воспитанников — Билялетдинова и полузащитника Магомеда Оздоева, а также защитника Тараса Бурлака.

"Сейчас я нахожусь с "Рубином" на сборах. Чувствую себя хорошо. Скорее всего, останусь в "Рубине" до конца сезона. Возвращение в "Локомотив"? Не знаю, кто распространяет такие слухи", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Билялетдинов Д. Рубин
Сегодня, 17:31
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Может пора заканчивать, последние 6 лет ноль полный.
Регистрация: 6.01.2006
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