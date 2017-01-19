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Александр Самедов прибыл в расположение "Спартака" в Абу-Даби

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов завтра приступает к тренировкам команды в Абу-Даби, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист, который по семейным обстоятельствам не смог накануне вылететь вместе с командой на первый зарубежный сбор "Спартака" в Объединённые Арабские Эмираты, сегодня, как и планировалось, прибыл в Абу-Даби. Сейчас он находится в аэропорту, откуда отправится в отель, где базируются красно-белые в столице ОАЭ.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 18:00
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3
(3)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 18:37) #
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Цитата: sanyapytilin
Новость, так новость. Жирнее надо было выделить.

а в цска то много кто приехал?))
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:04) #
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  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Новость, так новость. Жирнее надо было выделить.
Хотя даже тут обосрались, в заголовке прибыл в расположение, в тексте он в аэропорту...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:03) #
  • 0
  •  (4)

паши терь за двоих
Регистрация: 7.12.2016
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