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Сердар Азмун покинул расположение "Ростова" и вернулся в Россию, чтобы продлить визу

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун, который на прошлой неделе присоединился к ростовчанам на сборах в ОАЭ, покинул расположение команды, передает "Чемпионат.сом".

Футболист вернулся в Россию, чтобы продлить визу. По этой причине Азмун пропустил контрольный матч с "Хэнань Цзянье".

Новичок "Ростова", украинский нападающий Марко Девич, присоединится к команде со второго сбора, который пройдёт в Турции с 25 января по 6 февраля.
Теги: Азмун Ростов
Сегодня, 18:17
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