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18:29
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?"
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?"
16:32
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
14:16
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (13)
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (13)
12:04
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Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
11:16
Виталий Мутко: для адаптации к чемпионату мира "Крестовскому" нужно еще 1,5-2 млрд рублей (74)
Виталий Мутко: для адаптации к чемпионату мира "Крестовскому" нужно еще 1,5-2 млрд рублей (74)
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?"
Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев рассказал о встрече с нападающим "Манчестер Юнайтед" Златаном Ибрагимовичем.
– Вам свою автобиографию, кстати, не сам Златан Ибрагимович подарил, с которым вы встретились в августе?
– А, это когда мы со Смолом с ним пересеклись? Да не, не он. Хотя пообщались отлично. Ибрагимович – вообще первый игрок, с кем я поменялся футболками в матчах за сборную. С кем он попросил сфоткаться – со мной или со Смоловым? С обоими! Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" Ну как мы могли отказать!
"Спорт-Экспресс"
– Вам свою автобиографию, кстати, не сам Златан Ибрагимович подарил, с которым вы встретились в августе?
– А, это когда мы со Смолом с ним пересеклись? Да не, не он. Хотя пообщались отлично. Ибрагимович – вообще первый игрок, с кем я поменялся футболками в матчах за сборную. С кем он попросил сфоткаться – со мной или со Смоловым? С обоими! Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" Ну как мы могли отказать!
"Спорт-Экспресс"
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