Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?"

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев рассказал о встрече с нападающим "Манчестер Юнайтед" Златаном Ибрагимовичем.– А, это когда мы со Смолом с ним пересеклись? Да не, не он. Хотя пообщались отлично. Ибрагимович – вообще первый игрок, с кем я поменялся футболками в матчах за сборную. С кем он попросил сфоткаться – со мной или со Смоловым? С обоими! Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" Ну как мы могли отказать!