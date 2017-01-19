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Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?"

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев рассказал о встрече с нападающим "Манчестер Юнайтед" Златаном Ибрагимовичем.

– Вам свою автобиографию, кстати, не сам Златан Ибрагимович подарил, с которым вы встретились в августе?

– А, это когда мы со Смолом с ним пересеклись? Да не, не он. Хотя пообщались отлично. Ибрагимович – вообще первый игрок, с кем я поменялся футболками в матчах за сборную. С кем он попросил сфоткаться – со мной или со Смоловым? С обоими! Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" Ну как мы могли отказать!

Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?"


"Спорт-Экспресс"
Теги: Селезнев Ибрагимович Смолов
Сегодня, 18:29
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