Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:00
Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России (11)
Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России (11)
18:29
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" (5)
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" (5)
16:32
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
14:16
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (14)
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (14)
12:04
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Антон Миранчук вернулся в расположение "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук вернулся на испанский сбор команды после операции, сообщает официальный твиттер клуба.
23 января футболист, пока передвигающийся на костылях, вместе с командой отправится в Москву.
23 января футболист, пока передвигающийся на костылях, вместе с командой отправится в Москву.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.