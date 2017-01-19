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Антон Миранчук вернулся в расположение "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук вернулся на испанский сбор команды после операции, сообщает официальный твиттер клуба.

23 января футболист, пока передвигающийся на костылях, вместе с командой отправится в Москву.
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 18:43
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