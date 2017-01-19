Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:00
Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России (11)
Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России (11)
18:29
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" (5)
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" (5)
16:32
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
14:16
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (14)
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (14)
12:04
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Андрей Созин: у Широкова может получиться показать себя на околофутбольных должностях
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который заявил, что не планирует возобновлять карьеру игрока.
"Есть хорошая поговорка: "Уходя — уходи". Широков оставил заметный след в российском футболе, был капитаном сборной. Время пришло. У него хорошие предложения от правительства Московской области и РФС, светлые перспективы в гражданской жизни. Роман – обеспеченный человек, которому нет необходимости вкалывать на сборах и тренировках.
Я вижу Широкова как человека, закончившего с футболом и нашедшего своё место в жизни. Мало кому удаётся удачно устроиться после окончания футбольной карьеры. Мне кажется, у Широкова это получится. Возвращаться ему не стоит. Тренер? Думаю, что это не его. У Романа всегда своё мнение, и порой оно бывает резким. Скорее всего, причесать всех под одну гребёнку у него не выйдет.
У Широкова может получиться показать себя на околофутбольных должностях, связанных со спортом. Но в футболе его время прошло", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Есть хорошая поговорка: "Уходя — уходи". Широков оставил заметный след в российском футболе, был капитаном сборной. Время пришло. У него хорошие предложения от правительства Московской области и РФС, светлые перспективы в гражданской жизни. Роман – обеспеченный человек, которому нет необходимости вкалывать на сборах и тренировках.
Я вижу Широкова как человека, закончившего с футболом и нашедшего своё место в жизни. Мало кому удаётся удачно устроиться после окончания футбольной карьеры. Мне кажется, у Широкова это получится. Возвращаться ему не стоит. Тренер? Думаю, что это не его. У Романа всегда своё мнение, и порой оно бывает резким. Скорее всего, причесать всех под одну гребёнку у него не выйдет.
У Широкова может получиться показать себя на околофутбольных должностях, связанных со спортом. Но в футболе его время прошло", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.