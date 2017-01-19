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Андрей Созин: у Широкова может получиться показать себя на околофутбольных должностях

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который заявил, что не планирует возобновлять карьеру игрока.

"Есть хорошая поговорка: "Уходя — уходи". Широков оставил заметный след в российском футболе, был капитаном сборной. Время пришло. У него хорошие предложения от правительства Московской области и РФС, светлые перспективы в гражданской жизни. Роман – обеспеченный человек, которому нет необходимости вкалывать на сборах и тренировках.

Я вижу Широкова как человека, закончившего с футболом и нашедшего своё место в жизни. Мало кому удаётся удачно устроиться после окончания футбольной карьеры. Мне кажется, у Широкова это получится. Возвращаться ему не стоит. Тренер? Думаю, что это не его. У Романа всегда своё мнение, и порой оно бывает резким. Скорее всего, причесать всех под одну гребёнку у него не выйдет.

У Широкова может получиться показать себя на околофутбольных должностях, связанных со спортом. Но в футболе его время прошло", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Широков
Сегодня, 19:05
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