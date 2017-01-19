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Евгений Бушманов возглавит молодежную сборную России

Старшим тренером молодежной сборной России станет Евгений Бушманов. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером "Спартака-2", надо спрашивать в клубе", - сказал Симонян.

Тренерская карьера Бушманова началась в 2004 году, когда он стал старшим тренером дублирующего состава ярославского "Шинника". Затем специалист работал старшим тренером в дубле раменского "Сатурна", в московском "Локомотиве" и "Химках". С лета 2013 года Бушманов являлся главным тренером "Спартака-2".
Теги: Бушманов Сборная России Симонян
Сегодня, 19:57
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